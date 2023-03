Mann tritt mehrere Außenspiegel ab und belästigt Frauen

Ein Zeuge beobachtet, wie ein Mann mehrere Autos beschädigt. Nun sucht die Polizei Zeugen und weitere Geschädigte des 29-Jährigen.

Ein 29 Jahre alter Mann hat am Montag in Augsburg-Oberhausen nach Angaben der Polizei mehrere Straftaten begangen. Wie die Ermittler berichten, trat der Mann gegen 17 Uhr am Park-and-ride-Parkplatz in der Biberbachstraße gegen mehrere Außenspiegel dort geparkter Fahrzeuge. Ein Zeuge beobachtete dies und rief die Polizei. "Kurz darauf zeigte sich der 29-Jährige an einer nahegelegenen Tankstelle unsittlich gegenüber zwei weiblichen Personen, die sich dort aufhielten", heißt es weiter. Als die Beamten eintrafen, ignorierte der Mann laut Polizei ihre Anweisungen, die Beamten fixierten den 29-Jährigen daher und brachten ihn auf die Dienststelle. "Da der Mann sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Bezirkskrankenhaus gebracht." Am Park-and-ride-Parkplatz habe nur noch ein beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden können, die weiteren seien womöglich zwischenzeitlich durch die Besitzer entfernt worden, so die Polizei, die unter der 0821/323-2510 um Hinweise von Zeugen oder Geschädigten bittet. (jaka)