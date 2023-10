Radfahrerin wird von Auto touchiert und stürzt

Ein Verkehrsunfall in Augsburg-Oberhausen beschäftigt die Polizei. Eine 41-Jährige wird nach eigenen Angaben von einem Autofahrer geschnitten und muss ins Krankenhaus.

Eine 41 Jahre alte Frau ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Polizei zufolge war die Frau gegen 9.30 Uhr in der Haußstraße in Richtung Ulmer Straße unterwegs, als es zu dem Vorfall kam. "Nach Angaben der Frau kam aus einer der Querstraßen (vermutlich Zenettistraße) ein Pkw herausgefahren, der sie touchierte", so die Polizei. Die 41-Jährige stürzte daraufhin von ihrem Rad und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Ein unbeteiligter Zeuge konnte lediglich den Zusammenstoß hören, jedoch keine Angaben zu dem Auto machen, teilen die Ermittler weiter mit.

Nachdem die Polizei einen Atemalkoholtest bei der Frau durchgeführt hatte, stellte sich heraus, dass sie 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte. Sie wurde aufgrund ihrer Verletzung im Uniklinikum behandelt. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der 0821/323-2510 zu melden. (jaka)