Unbekannte versuchen Quad zu entwenden

Auf ein Quad hatten es Unbekannte im Augsburger Stadtteil Oberhausen abgesehen. Wo der Eigentümer sein Fahrzeug vorfand.

Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Eichenhofstraße in Oberhausen ein geparktes Quad ins Visier genommen. Nach Angaben der Polizei versuchten die Täter das kleine Kraftfahrzeug mit vier Rädern in der Zeit von Samstagabend, 20 Uhr, bis Sonntagmorgen, 10 Uhr zu entwenden.

In diesem Zeitraum beschädigten die Unbekannten das Quad und transportierten es zum Nordfriedhof. Dort fand es der Eigentümer am Sonntag auf. Zudem waren die Kennzeichen des Fahrzeugs gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)