Oberhausen wird Modell-Stadtteil für die Anpassung an den Klimawandel

Zwei Augsburger Stadtteile werden Modellprojekte. Zum Auftakt gibt es am 2. Juli im Quartier Rechts der Wertach ein Straßenfest mit Information und Unterhaltung.

Die Stadtviertel Oberhausen-Mitte (Flurstraßen- und Hettenbachviertel) sowie Rechts der Wertach sollen als Modellgebiete für sogenannte klimaresiliente Quartiere dienen. Das heißt: In ihnen sollen unterschiedliche Akteure aus der Stadtverwaltung, lokalen Institutionen, Immobilienbesitzern und Bewohnern Maßnahmen zur Klimaanpassung ganz konkret erproben.

Die Stadt hat sich für diese Quartiere entschieden, weil sie schon heute von den Auswirkungen des Klimawandels stark betroffen sind. Hier werden erste Maßnahmen erprobt, die dann auf die Gesamtstadt übertragen werden können. In den vergangenen Monaten erstellten die federführenden Ämter ein Konzept mit möglichen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Grundsätzlich geht es um mehr Grün, mehr Beschattung, Entsiegelung befestigter Flächen und die Rückhaltung von Niederschlagswasser.

Klimaresilienz: Straßenfest läutet Modellprojekt in Oberhausen ein

Mit einem Straßenfest in der Mittelstraße feiert der Stadtbezirk Rechts der Wertach am Samstag, 2. Juli, ab 10 Uhr den Auftakt für das Modellprojekt „Klimaquartier“. An Infoständen und mit Mitmachaktionen stellen verschiedene Organisationen die Strategie zur Klimawandelanpassung vor.

Mit dabei sind unter anderem die Umweltstation Augsburg, der Bund Naturschutz, die Energieberatung der Stadtwerke, das Umweltamt, das Maria-Theresia-Gymnasium sowie das Quartiersmanagement Rechts der Wertach. Ab 18 Uhr wird dann bei einem Nachbarschaftsfest mit Livemusik gefeiert. Zwei Stunden später öffnet der Projektraum an der Wertachstraße seine Pforten. (bau)