Obszöne Gesten in der Straßenbahn

Eine 19-jährige Frau fühlt sich von einem jungen Mann in der Tram belästigt. Er wird nun von der Polizei gesucht.

In der Straßenbahnlinie 2 kam es am Dienstag gegen 9.40 Uhr zu einer Beleidigung. Die Straßenbahn fuhr vom P+R West in Richtung Innenstadt. Auf Höhe Stenglinstraße stieg ein unbekannter Mann in die Straßenbahn ein und setzte sich gegenüber einer 19-jährigen Frau. Im Anschluss fing der unbekannte Mann laut Polizeibericht an, obszöne Gesten in Richtung der Frau zu machen. Die Frau stieg einige Haltestellen später aus, der Mann blieb in der Straßenbahn sitzen.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 22 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kräftig. Er hatte sehr kurz rasierte Haare und einen Dreitagebart. Er trug eine schwarze Jogginghose, weiße Nike Schuhe und eine schwarze Mütze. Zudem führte er einen Rucksack mit sich.

Die Polizei Augsburg 6 bittet Zeugen des Vorfalls und insbesondere Personen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, sich unter Telefon 0821/323-2610 zu melden. (ziss)