Offenbar verwirrte Autofahrerin rammt Vordermann

Eine 54-Jährige fällt in der Augsburger Innenstadt durch ihre seltsame Fahrweise auf, dann baut sie einen Unfall. War es Absicht?

Sie gab immer wieder Gas und bremste, dann krachte es: Am Dienstag fuhr eine 54-jährige Autofahrerin mittags in der Innenstadt sehr ungewöhnlich, so die Polizei. Das hatte Folgen.

Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte den Toyota, der auf der Berliner Allee mehrmals den Fahrstreifen wechselte, wiederholt beschleunigte und mehrfach ohne erkennbaren Grund abbremste. Als der Zeuge den Toyota im Bereich Lechhauser Brücke überholte und sich dann vor ihm befand, fuhr die Autofahrerin auf das Fahrzeug des Zeugen auf, so die Polizei.

Eine Streife stellte fest, dass die 54-jährige Toyota-Fahrerin stark verwirrt war und den Verkehrsunfall offenbar absichtlich herbeigeführt hatte. Verletzt wurde niemand. Die Frau wurde zur Untersuchung in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Der Schaden soll im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte will nun die Hintergründe des Unfalls klären. (eva)