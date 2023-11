"Paar des Abends" auf dem Presseball: Das sind die glücklichen Gewinner

100 Paare ließen sich auf dem Augsburger Presseball 2023 fotografieren und nahmen an unserem Voting zum Paar des Abends teil. Nun stehen die Gewinner fest.

Unsere beiden glücklichen Gewinner Sarah und Tom Brumme sind das beliebteste „Presseball-Paar des Abends 2023“. Unser Online-Voting wurde über 22.000 Mal aufgerufen, 5266 Mal wurde abgestimmt. Stolze 3404 Stimmen konnten die beiden Gewinner für sich verbuchen. Da gratulieren wir ganz herzlich.

Noch ist´s ein bisschen hin mit der von Augsburg Airways gestifteten Gewinner-Reise, aber gleich im neuen Jahr geht’s los: Vom 12. bis 14. Januar 2024 fahren Sarah und Tom Brumme nach Kitzbühel und zwar ins VIP-Zelt des legendären „Bendura Bank Snow Polo World Cup“ – DEM Winter-Polo-Ereignis weltweit. Sie nehmen am Samstag Abend an der glamourösen Polo Player´s Gala teil. Zwei Nächte residiert unser Presseball-Paar im feinen 5-Sterne-Hotel Weißes Rössl mitten in Kitzbühel. (AZ)

