Augsburg

18:00 Uhr

Pläne für Umbau: Der Helmut-Haller-Platz soll zum Treffpunkt für alle werden

In seiner jetzigen Form ist der Helmut-Haller-Platz vor dem Bahnhof Oberhausen alles andere als attraktiv.

Plus Bislang wird das Areal vor dem Oberhauser Bahnhof von der Drogenszene beherrscht. Wie Umbau-Ideen bei Anliegern und Akteuren aus dem Stadtteil ankommen.

Von Andrea Baumann

Vor zwei Jahren fällte der Bauausschuss des Stadtrats den Grundsatzbeschluss für den Umbau des Helmut-Haller-Platzes. Mit einem Feld aus Brunnenfontänen, einer Spielfläche für Fußball- oder Basketball und Raseninseln soll das Areal vor dem Bahnhof Oberhausen für Fahrgäste und alle Menschen im Stadtteil attraktiver werden, lautete das Ziel des damals auf knapp sechs Millionen Euro bezifferten Projekts. In der öffentlichen Wahrnehmung hat sich seither nichts getan. Der Platz wirkt so kahl wie eh und je. Abgesehen von den Menschen mit Drogen- und Alkoholproblemen, die sich im Bereich hinter dem Bahnhofsgebäude treffen, will sich dort niemand länger aufhalten. Hinter den Kulissen ist das Vorhaben jedoch vorangekommen.

