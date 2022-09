Play me, I'm yours: Klaviere im Freien machen Augsburg zum Konzertsaal

Ab Freitag sind in Augsburg zehn Klaviere aufgestellt, die jeder spielen darf. Die Instrumente wurden von verschiedenen Akteuren künstlerisch gestaltet.

Es muss nicht gleich Bach oder Schumann sein: Wer sich in den kommenden Wochen an eines der zehn Klaviere setzt, die im Rahmen der Aktion "Play me, I'm yours" in Augsburg aufgestellt werden, kann jede Melodie spielen, die ihm oder ihr in den Sinn kommt. Viele bleiben auch einfach nur stehen und hören zu, wenn gerade jemand in die Tasten greift. Die Aktion ist in Augsburg seit vielen Jahren beliebt, nun kehrt sie am Freitag, 2. September, für drei Wochen zurück.

Die zehn Klaviere wurden in den vergangenen Wochen von Schülerinnen, Künstlern, Studentinnen, angehenden Bankkaufleuten und Klienten der Drogenhilfe Schwaben künstlerisch gestaltet. Jedes Instrument hat einen Paten oder eine Gruppe von Akteuren, die sich um die Gestaltung kümmerten und gemeinsam hunderte Stunden investierten.

"Play me, I'm yours": Wo in Augsburg die Klaviere aufgestellt werden

Aufgestellt werden die Klaviere an verschiedenen Orten. Am Rathausplatz zum Beispiel wird das "Klavier zum Nachdenken" stehen, gestaltet von Bauzeichnerin Franziska Utz. Sie hat sich bei der Gestaltung von Tag und Nacht inspirieren lassen, die für sie übergeordnet auch für das Gute und Schwierige im Leben stehen. Auch in der Bäckergasse, am Königsplatz, beim Stadtmarkt, am Ulrichsplatz sowie am Dom werden Instrumente aufgestellt.

Das Klavier "Klaviaturgezwitscher" wurde von Helen und Dagmar Hummel gestaltet. Wer es spielen möchte, findet es am Hochablass. Foto: Jonas Braun/Augsburg Marketing

Vor der Pferseer Herz-Jesu-Kirche steht ein Klavier, das mit dem Titel "I said no to drugs" (Ich habe Nein zu Drogen gesagt) überschrieben ist. Gestaltet hat es ein Team der Drogenhilfe Schwaben, das dabei Hilfe von substanzabhängigen Klientinnen und Klienten bekam. Sie möchten mit ihrer Gestaltung ein Statement setzen, da die Zahl der Drogentoten zunehme. Für viele der Beteiligten war die künstlerische Arbeit am Instrument auch eine Art Trauerarbeit. Weitere Standorte in den Stadtteilen sind der Friedensplatz in Oberhausen, der Unicampus sowie die Schwarze Kiste am Hochablass.

Die Aktion "Play me, I'm yours", organisiert von Augsburg Marketing, ist in Augsburg seit vielen Jahren fester Programmpunkt im Spätsommer. Die Klaviere dürfen bis maximal 21 Uhr gespielt werden, je nach Standort können die Zeiten variieren. (AZ, nip)