Rabiater Gast schlägt Sicherheitsdienst

Der Gast eines Schnellimbisses in der Augsburger Innenstadt hat für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zunächst schlief der Mann in dem Lokal.

In der Nacht auf Samstag gegen 1.30 Uhr ist die Polizei zu einem Schnellimbiss-Restaurant in der Fuggerstraße ausgerückt. Ein Gast hatte dort offenbar einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes angegriffen. Zunächst war der 38-Jährige in dem Lokal eingeschlafen. Als der 46-jährige Security-Mitarbeiter ihn aufforderte zu gehen, weigerte sich der Mann. Der Mitarbeiter begleitete ihn dennoch nach draußen. Als er ins Restaurant zurückkehrte, schlug ihm plötzlich der 38-Jährige laut Polizei von hinten auf den Kopf. Es kam zu einem Gerangel. Beide Männer wurden leicht verletzt.

Die alarmierten Beamten nahmen alle Daten auf und baten den rabiaten Gast, die Örtlichkeit zu verlassen. Da er dieser Anweisung nicht nachkam, nahmen ihn die Polizisten mit. Der Mann übernachtete schließlich im Polizeiarrest. (ina)