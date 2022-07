Radfahrer beschädigt Auto-Außenspiegel und flüchtet

Zunächst gerieten zwei Verkehrsteilnehmer verbal in Streit, dann rastete der Radler aus. Die Polizei sucht Zeugen.

"Offenbar wegen gegenteiliger Verkehrsansichten", so die Polizei, kamen sich ein Auto- und ein Radfahrer am Montag gegen 14.45 Uhr in die Haare. Schauplatz des Zwistes war die Gögginger Straße (Höhe Hausnummer 13. ) Wie der 41-jährige Autofahrer gegenüber der Polizei zu Protokoll gab, sei ein Radfahrer vor ihm mitten auf der Gögginger Straße gefahren. Er habe ihn deswegen links überholt.

Beim Halt an der dortigen roten Ampel sei es dann zu einem verbalen Streit zwischen den beiden gekommen, der dahingehend ausartete, dass der Radler gegen den Außenspiegel getreten habe. Hierbei ging das Spiegelglas zu Bruch. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehr als 100 Euro zu kümmern, radelte der Verursacher weiter. Eine zielführende Beschreibung des Radlers konnte der Geschädigte nicht geben. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (bau)