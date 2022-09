Schauspielerin Raffaela Kraus spielt bei der ZDF-Serie "Die Bergretter" mit

Raffaela Kraus befindet sich gerade an der Ostsee, als sie eine freudige Nachricht erhält. Wie die Augsburger Schauspielerin an die Rolle in einer ZDF-Serie gelangte.

Und jetzt auch noch bei den Bergrettern. Im Leben der Augsburgerin Raffaela Kraus scheint es nicht langweilig zu werden. Die Schauspielerin hält sich gerade für Dreharbeiten im österreichischen Ramsau und rund um den Dachstein auf. Kraus hat eine Rolle in "Die Bergretter" ergattert. Die erfolgreiche ZDF-Serie hat mit bislang über 80 Folgen in 13 Staffeln viele Fans. Als die 25-Jährige die Zusage erhielt, befand sie sich gerade an der Ostsee. Beim Casting vorab hatte eine Frage offenbar eine wichtige Rolle gespielt.

Als für die Serie nach Schauspielerinnen gesucht wurde, brachte Raffaela Krauses Agentur die Augsburgerin ins Spiel, die sich in einem sogenannten E-Casting bewarb. "Ich bekam zwei Szenen geschickt, spielte die und nahm mich dabei auf", erklärt Kraus das Online-Auswahlverfahren. "Kurz vorstellen musste ich mich in dem Video natürlich auch." Und eine Frage beantworten, die offenbar wichtig war. "Ob man Angst vor Alpakas hat." Hat Raffaela Kraus natürlich nicht.

Augsburgerin Raffaela Kraus ergattert Rolle bei Bergrettern

Als die Augsburgerin, die 2017 die Video-Hommage an die Fuggerstadt "Danke Augsburg, danke Heimat" veröffentlichte, die Zusage erhält, befindet sie sich gerade an der Ostsee und unterrichtet in einem Musical-Schauspielerferiencamp.

Angst vor Alpakas hat die Augsburgerin Raffaela Kraus (links) natürlich nicht. Neben ihr ist Regisseurin Bettina Braun zu sehen. Foto: Danielle Kahle

"Ich stieg direkt nach der Endaufführung in den Zug und fuhr von Kiel nach Schladming in Österreich." Nun dreht Raffaela Kraus für die dritte Folge der neuen Staffel der Bergretter, wie sie erzählt. "Ich spiele in der Folge, die 90 Minuten lang ist, die weibliche Hauptrolle Anna." Regisseurin Bettina Braun kenne sie bereits von einem Dreh vor drei Jahren für die SOKO München. "Es macht unheimlich Spaß, mit ihr und dem Team zu arbeiten." Die Augsburgerin schätzt an ihrem Beruf, dass sie immer wieder Neues ausprobieren darf und neue Menschen kennenlernt. Und Alpakas.

Die neue Staffel der Bergretter mit sechs Folgen wird im Frühjahr 2023 im ZDF ausgestrahlt. Zuvor wird Raffaela Kraus aber noch im Kino zu sehen sein. Ende Oktober, rechtzeitig zu Halloween, soll der Jugendthriller "The Social Experiment", an dessen Drehbuch sie mitschrieb, in deutsche Kinos kommen.