Regen könnte den Zeitplan für die Baustelle am Moritzplatz durcheinanderbringen

Die Arbeiten am Moritzplatz schreiten zügig voran. Mit Beginn des Schuljahrs am Dienstag sollen die Straßenbahnen wieder regulär fahren. Am Wochenende sind Probefahrten geplant.

Es war und ist die größte Sommerbaustelle in Augsburg in diesem Jahr. Seit Beginn der Schulferien erneuern die Stadtwerke Augsburg die Gleise am Moritzplatz. Zudem wird ein neues Pflaster verlegt. Wegen der umfangreichen Arbeiten, die für Anwohner, Geschäftsleute und Passanten mit viel Lärm verbunden waren, war die Haltestelle gesperrt. Ersatzbusse fuhren auf Ausweichrouten statt der Trams. Rechtzeitig mit Beginn des neuen Schuljahrs am Dienstag sollen die Linien 1 und 2 wieder über den Moritzplatz fahren. Der Regen könnte allerdings dafür sorgen, dass Pflasterarbeiten nicht wie geplant fertig werden. Unabhängig davon sind weitere Pflasterarbeiten vorgesehen, die bis Mitte Oktober dauern sollen.

Baustelle am Moritzplatz in Augsburg: Die Kosten liegen bei 3,5 Millionen Euro

Die Großbaustelle in der Innenstadt hatte während der kompletten Schulferien das öffentliche Leben rund um den Moritzplatz beeinflusst. Gastronomen klagten über massive Umsatzrückgänge, da die Aufenthaltsqualität stark gelitten habe. Lärm und abgedeckte Bauzäune luden nicht zum Verweilen ein. Die Stadtwerke, die für den Ablauf der Baustelle zuständig sind, hatten frühzeitig betont, dass es zum Termin in den Ferien keine Alternative gegeben habe. Die Kosten für die Baustelle belaufen sich inklusive der Planung auf rund 3,5 Millionen Euro.

Zum Stand der Arbeiten sagte Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, am Donnerstag auf Anfrage: "Die Baustelle ist insgesamt im Zeitplan, die Straßenbahnlinien 1 und 2 werden mit Schulbeginn am 13. September wieder fahren." Wie dies bei so komplexen Baustellen vorkomme, habe es während der Bauzeit immer wieder mal Verschiebungen innerhalb des Zeitplans gegeben. Fergg: "Während des Starkregens konnte nicht betoniert werden, auch die Pflaster konnten nicht verfugt werden."

Zu den Arbeiten selbst heißt es, dass neben den Gleisen und Weichen die Bodenplatten rausgebrochen und neu betoniert worden seien. Vorher mussten im Untergrund teilweise Leitungen erneuert werden. "Auch die gesamte Verkehrstechnik mit den Weichensteuerungen musste aus- und eingebaut werden", erläutert Fergg.

In den Sommerferien war der Moritzplatz eine Großbaustelle. Foto: Silvio Wyszengrad

Zudem wurde und wird das Pflaster verlegt, das in dieser Form herausfordernd sei: "Es wird ja nicht das alte Kopfsteinpflaster wieder eingebaut, sondern geschnittenes Pflaster, das sehr viel besser zu begehen und für Rollstuhlfahrer, Radler oder Kinderwagenlenker zu befahren ist." Allerdings sei der Aufwand, dieses Pflaster zu verlegen, deutlich höher. "Entlang der Schienen wurden die Pflaster in einem Mörtelbett fest fixiert, in der Fläche werden die Pflaster dann im Kies verlegt und mit Teer verfugt", informiert Fergg über die technischen Abläufe. Da der Bauzaun im Verlauf der Baustelle Durchblicke erlaubte, blieben auch viele Passanten stehen, um den Fortgang der Arbeiten zu verfolgen.

Baustelle am Moritzplatz: Jetzt muss die Technik noch geprüft werden

Bevor die erste Straßenbahn ab Dienstag in der Früh wieder regulär den Linienbetrieb aufnimmt, finden am Wochenende Probefahrten statt. Technik, wie die Weichensteuerung oder die Elektroversorgung über die Oberleitungen, müssten vor Inbetriebnahme auf Herz und Nieren geprüft werden, heißt es. "Je nachdem, wie das Wetter in den kommenden Tagen ist, kann es sein, dass nach dem 13. September noch teilweise unter Straßenbahnbetrieb verfugt werden muss", so Fergg.

Geht alles klar, soll bis Dienstag der Bogen zwischen Bürgermeister-Fischer-Straße und Maximilianstraße in Richtung Rathausplatz fertig sein. Vom Moritzplatz in Richtung Ulrich wird das Ende der Arbeiten bis Mitte Oktober angepeilt. Es sind nicht nur Pflasterarbeiten, die in diesem Bereich noch zu erledigen sind. Zudem wird ein neuer Fahrradabstellplatz installiert.