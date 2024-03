Augsburg

vor 16 Min.

Rein in den Neoprenanzug: Augsburgs Surfwelle wird getestet

Mitglieder des Vereins Surffreunde Augsburg testen derzeit die neue Surfwelle am Senkelbach. Die Arbeiten dort sind noch nicht abgeschlossen. Im Sommer soll die Welle in Betrieb gehen.

Plus Die ersten Surfer reiten schon auf der Welle am Senkelbach. Denn an Augsburgs Surfwelle ist der Testbetrieb gestartet. Bis die Anlage eröffnet wird, gibt es noch einiges zu tun.

Von Ina Marks

Es braucht nur ein paar fachkundige Handgriffe an der Konstruktion über dem Senkelbach und aus der weißen Gischt, die das tosende Wasser aufwirbelt, bildet sich schnelle eine klare Welle. Auf ihr sollen künftig Surferinnen und Surfer auf Brettern reiten. Noch ist der Bau der ersten Surfwelle Augsburgs beim ehemaligen Lederle-Areal gegenüber dem Plärrer nicht abgeschlossen. Der zuständige Verein erklärt, warum trotzdem seit wenigen Wochen bereits Wellenreiter an dem Kanal zu sehen sind.

Wer aufmerksam die Langenmantelstraße entlangfährt, kann in diesen Tagen vielleicht einen Blick auf Surfer in den dicken Neoprenanzügen und Neoprenhauben erhaschen, wie sie die Welle reiten. Was nach Vergnügen aussehen mag, bedeutet in erster Linie noch Arbeit. Der Verein Surffreunde Augsburg, der hinter dem Projekt steckt, hat den "lang ersehnten Testbetrieb" der Surfwelle am Senkelbach nun gestartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen