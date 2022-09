Restaurant-Führer "Gusto" ernennt Augsburger zum "Sommelier des Jahres"

Plus Peter Karl arbeitet in der Alten Liebe, die kürzlich einen Michelin-Stern bekam. Jetzt kommt ein neuer Titel hinzu. Welche Restaurants außerdem Pfannen des "Gusto" erhalten haben.

Wieder eine Auszeichnung für das Augsburger Lokal "Alte Liebe": Der Restaurant-Führer "Gusto" hat Restaurant-Mitarbeiter Peter Karl zum Sommelier des Jahres erkoren. Seine Prämierung sei "ein Stück weit stellvertretend für das gesamte Getränkekonzept" des Lokals zu verstehen, da man dort nicht nur auf Wein, sondern auch auf Bier kleiner Brauereien aus der Region sowie auf Cocktails setze. Auch sonst schneidet die Augsburger Gastronomie in dem Restaurant-Führer gut ab.