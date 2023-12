Romantisch, feierlich, außergewöhnlich: Die Weihnachtsgottesdienste in Augsburg

In den Kirchen gibt es über die Feiertage viele besondere Gottesdienste. Wo es musikalisch besonders festlich ist und worauf sich die Kinder freuen dürfen.

Selbst wer das ganze Jahr über selten Zeit in einer Kirche verbringt, fühlt sich an den Weihnachtstagen oft stärker zu diesen Orten des Glaubens hingezogen. Ein "Stille Nacht, Heilige Nacht" mit der gesamten Gemeinde zu singen oder das Evangelium "Und es begab sich..." zu hören, ist eine schöne christliche Tradition, der Lichterglanz an den Weihnachtstagen scheint nochmals heller als zu anderen Zeiten. In den Augsburger Kirchen gibt es in diesen Tagen einige besondere Aktionen und Gottesdienste. Eine Auswahl.

Der Offizielle. An Weihnachten hat Bischof Bertram Meier viel zu tun: An Heiligabend hält er um 23.30 Uhr die Christmette im Augsburger Dom. Zu hören ist dann auch die Pastoralmesse von Karl Kempter. Wer nicht live dabei sein kann: Der Gottesdienst wird auf a.tv übertragen und unter anderem auf www.bistum-augsburg.de gestreamt. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist um 10.30 Uhr Pontifikalamt mit dem Bischof, um 17 Uhr Pontifikalmesse, beides ebenfalls im Dom.

Für Kinder. Auch die Kleinsten bekommen zu Weihnachten die frohe Botschaft vermittelt. Im Dom treffen sie sich am 24. Dezember um 16.30 Uhr zur Kinderchristmette, die von Domkapitular Armin Zürn gefeiert wird. In St. Thaddäus kommen die Kinder um 16 Uhr gemeinsam mit den Senioren zusammen, es gibt ein Krippenspiel. Auch in vielen anderen Gemeinden gibt es am 24. Dezember eine Kindermette, zum Beispiel in Christkönig in der Hammerschmiede (15 Uhr), in St. Remigius in Bergheim (15.30 Uhr) und in St. Franziskus in der Firnhaberau (15 Uhr). In St. Peter und Paul in Inningen gibt es um 15.45 Uhr einen ökumenischen Kindermettenweg mit Krippenspiel.

Nach Weihnachten feiert die Kirche in Augsburg den Heiligen Ulrich

Der Musikalische. Die Pastoralmesse des Kirchenmusikers Karl Kempter wird in Augsburg und der Region zur Weihnachtszeit besonders häufig aufgeführt. Dieses Jahr ist sie an Heiligabend zu hören im Dom (23.30 Uhr), in St. Pankratius in Lechhausen (22.30 Uhr), in St. Anton (22.30 Uhr), in Herz Jesu in Pfersee (23 Uhr), am ersten Feiertag in der Kirche Heilig Kreuz (11 Uhr), in St. Maximilian (11 Uhr) und in St. Anton (10 Uhr).

Die Internationalen. Die katholisch-italienische Gemeinde feiert an Heiligabend um 11 Uhr in St. Canisius ihren Weihnachtsgottesdienst. Die katholisch-ukrainische Gemeinde trifft sich um 12 Uhr in der Kirche Hlgst. Dreifaltigkeit in Kriegshaber, gefeiert wird im byzantinischen Ritus. Die katholisch-afrikanische Gemeinde kommt um 14 Uhr in St. Wolfhard im Thaddäus-Zentrum zusammen.

Der Außerordentliche. Das ganze Jahr über feierte das Bistum den 1100. Jahrestag der Bischofsweihe des heiligen Ulrich. Am Donnerstag, 28. Dezember, gibt es um 16 Uhr ein Pontifikalamt mit Christoph Kardinal Schönborn und Bischof Bertram Meier. Um 18.30 Uhr ist dann ein Festakt im Goldenen Saal des Rathauses.

In den evangelischen Gemeinden gibt es ebenfalls zahlreiche Gottesdienste. Im Diakonissenhaus hält Rektor Jens Colditz am Heiligen Abend um 16 Uhr die Chistvesper. In der Mutterhauskirche des Diako gibt es dann auch das Quempas-Singen. Pfarrerin Gesine Beck hält am Heiligen Abend um 17 Uhr die Christvesper in der Barfüßer Kirche. Am ersten Feiertag kommen die Gläubigen zum Festgottedienst in St. Jakob zusammen, die musikalische Gestaltung übernehmen dann Mitglieder der Koreanischen Evangelischen Gemeinde. Den Kantatengottesdienst zum Weihnachtsfest in St. Anna gestaltet am ersten Feiertag um 10 Uhr Dekan Frank Kreiselmeier. In St. Jakob gibt es am zweiten Feiertag ein Konzert bei Kerzenschein, Beginn ist um 19 Uhr. (nip)