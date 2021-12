Rund um den Augsburger Perlach schützen jetzt Gerüste die Passanten

Plus Der Gehweg am Augsburger Perlach kann wieder genutzt werden – darüber wurde nun ein tunnelartiges Gerüst aufgestellt. Probleme gibt es aber bei der Anbringung eines Netzes.

Die Stadt hat in den vergangenen Tagen den Perlachturm so weit abgesichert, dass die Gehwegsperrung aufgehoben werden konnte. Inzwischen wurde rund um den Turm ein tunnelartiges Gerüst über dem Gehsteig aufgebaut, das Passanten und Passantinnen vor möglicherweise herabfallenden Trümmern schützen soll. Die Kirche, Geschäfte und das Perlachstüble sind somit wieder erreichbar.