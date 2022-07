Sandra Peetz-Rauch ist neue Chefin der Stadtsparkasse Augsburg

Der bisherige Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Augsburg, Rolf Settelmeier, geht 2023 in den Ruhestand. Jetzt steht seine Nachfolgerin fest.

Seit 2008 steht Rolf Settelmeier als Vorstandsvorsitzender an der Spitze der Stadtsparkasse Augsburg. Im Juni 2023 endet seine Tätigkeit. Dann geht der 63-Jährige in den Ruhestand - und seine Nachfolgerin nimmt die Geschäfte auf. Am Montag gab das Kreditinstitut bekannt, dass die Wahl auf Sandra Peetz-Rauch gefallen sei.

Die 50-Jährige wurde einstimmig durch die Zweckverbandsversammlung der Stadtsparkasse Augsburg-Friedberg als Vorstandsvorsitzende des größten Kreditinstituts der Region bestellt. "Mit Sandra Peetz-Rauch haben wir eine kompetente Nachfolgerin gefunden. Wir gratulieren und wünschen ihr bereits jetzt alles Gute und viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe", wird Oberbürgermeisterin und Verwaltungsratsvorsitzender Eva Weber (CSU) in einer Mitteilung zitiert.

Sandra Peetz-Rauch ist derzeit als Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau tätig, wo sie seit 2014 unter anderem die Kreditabteilung verantwortet. Als Gewächs der Sparkassen-Finanzgruppe sei die gebürtige Bremerhavenerin gut vernetzt, heißt es in der Presseerklärung. Nach der Ausbildung zur Sparkassenkauffrau bei der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln folgte die Weiterbildung zur Sparkassenbetriebswirtin an der Akademie für Finanzwirtschaft und Informationstechnologie Hannover. 2010 erwarb sie einen Abschluss in Banking und Management an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Rolf Settelmeier verabschiedet sich 2023 auf eigenen Wunsch in den Ruhestand. Foto: Silvio Wyszengrad

Sandra Peetz-Rauch will Stadtsparkasse in eine erfolgreiche Zukunft führen

"Mich reizen die Gestaltungsmöglichkeiten, eine große und gut aufgestellte Sparkasse weiter erfolgreich in die Zukunft zu führen", sagt Sandra Peetz-Rauch, die ab 1. Juli 2023 dem Gesamtvorstand vorsitzen und in dieser Funktion die Hauptverantwortung für die Bereiche Finanzen und Controlling inklusive Gesamtbanksteuerung, Revision, Organisation, Personal, Recht, Unternehmenskommunikation und Vorstandsstab innehaben wird.

Ihr zur Seite steht das bisherige Vorstandsmitglied Cornelia Kollmer. Sie ist als ihre Stellvertreterin für den Privatkundenmarkt, die Vertriebssteuerung und den Kreditbereich zuständig. Komplettiert wird der Vorstand durch Wolfgang Tinzmann, welcher neben dem Unternehmens- und Firmenkundenbereich auch das Private Banking, die Baufinanzierungsabteilung, Payment Services, Immobilienvermittlung und das Beauftragtenwesen verantwortet.

Die Stadtsparkasse Augsburg gehört nach eigenen Angaben mit einer Bilanzsumme von 7,7 Milliarden Euro zu den großen Sparkassen in Deutschland (Top 50) und in Bayern (Platz 7). Mit mehr als 220.000 Kunden sei sie Marktführer im Wirtschaftsraum Augsburg. 950 Personen arbeiten für das Institut. Der Vorstand ist mit drei Personen besetzt. Träger sind die Stadt Augsburg mit 80 Prozent und die Stadt Friedberg mit 20 Prozent.