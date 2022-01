Schwerpunktwoche in Augsburg: Verkehrskontrollen zum Schulbeginn

Die Polizei kündigt eine Schwerpunktwoche in Augsburg an. Dabei geht es dann auch nicht nur um Geschwindigkeitsmessungen.

Geschwindigkeitsmessungen im Bereich von Schulen und anderen relevanten Örtlichkeiten kündigt die Verkehrspolizei Augsburg in dieser Woche an, denn nach den Weihnachtsferien beginnt wieder der Unterricht. Neben Geschwindkeitsmessungen müssen sich Verkehrsteilnehmer auch auf das Einhalten der Sicherungspflicht von Kindern in Autos beziehungsweise der generellen Gurtpflicht einstellen. Die Schwerpunktwoche soll laut Polizei die Bürgerinnen und Bürger für den Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer sensibilisieren. (bau)