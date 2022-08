Selbst bei Hitze bleiben die Tiere im Augsburger Zoo cool

Eine Hitzewelle jagt derzeit die nächste und lässt die Menschen in Augsburg schwitzen. Tiere hingegen gehen besser mit den Temperaturen um. Ein Besuch im Zoo.

Die Sonne brennt vom Himmel, die Temperaturen klettern auf weit über 30 Grad und jede Bewegung lässt Schweißperlen fließen. Uns Menschen macht die Hitze zu schaffen, aber sie lässt sich leicht durch klimatisierte Räume, kühle Getränke oder eine kalte Dusche erträglich machen. Wie aber ergeht es den Tieren bei diesen Temperaturen? Ein Besuch im Augsburger Zoo.

Thomas Lipp, dunkelblaues Poloshirt mit Zoo-Logo, kurze beigefarbene Hose, streift über das weitläufige Gelände. Paviane klettern an Seilen herum und lausen sich gegenseitig. Die Sumatra-Tiger dagegen liegen auf einer Plattform aus Holz und regen sich nicht. Die Wasserbüffel lassen sich wie gewohnt von den Besucherinnen und Besuchern am Kopf kraulen. Es scheint ein Tag wie jeder andere zu sein. Mit prüfendem Blick scannt Zoo-Kurator Lipp die Gehege, bleibt immer wieder stehen und erklärt, wie sich die einzelnen Tiere mit der Hitze arrangieren. Und das tun sie besser, als man glauben mag: Nach Einschätzung des Kurators machen den meisten Tieren die hohen Temperaturen nichts aus. Nur bei einer Gattung muss für Abkühlung gesorgt werden.

Zoo-Kurator Thomas Lipp besucht die Kattas. Sie und die Mohrenmakis befinden sich in einem begehbaren Gehege. Foto: Lisa Gilz

Im Augsburger Zoo gibt es nur Tiere, die die hiesigen Temperaturen aushalten

Im Augsburger Zoo werden bewusst nur Tiere gehalten, die es hier auch aushalten, verrät Lipp. Spezies wie der Königspinguin, der es kalt braucht, gebe es nicht. "Alle Tiere, die bei uns leben, sind sehr gut an das Wetter angepasst." Viele kämen aus noch heißeren Gegenden Afrikas oder Südamerikas und haben daher keine Probleme mit Hitzetagen. "Wichtig ist es trotzdem, in den Gehegen genügend Schattenplätze einzurichten und Wasserstellen anzubieten, damit sich die Tiere auch mal abkühlen können, wenn sie das möchten." Außerdem lasse der Zoo in warmen Nächten auch die Ställe offen, damit ein Durchzug entsteht und die Tiere selbst entscheiden können, wo sie schlafen möchten.

Beim Spaziergang durch das weitläufige Gelände wird klar, dass viele Tiere nicht oder nur wenig schwitzen können und daher ganz unterschiedliche Vorgehensweisen haben, um ihre Körpertemperatur zu regulieren. Ein besonderes Beispiel sind Elefanten. Sie können Schweiß nur zwischen den Zehen produzieren und nutzen daher ihre stark durchbluteten Ohren, um Wärme abzugeben. Wenn die Dickhäuter damit wedeln, kühlen sie sich also ab. Um sich zusätzlich vor der Sonne zu schützen, werfen sie sich mit ihren langen Rüsseln Sand auf den Rücken.

Nashörner kühlen sich bei heißen Temperaturen im Wasser ab. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

Futter in Eis ist nur Show für Besucher und Beschäftigung für Tiere

Ein Stückchen weiter zeigt sich ein anderes Phänomen. Bei den Pelikanen angekommen, streicht sich Lipp durch den dunklen Bart und zeigt mit den Händen, wie die Vögel ihren Kehlsack einsetzen. Sie nutzen diesen nicht nur, um Fische zu fangen, sondern auch für den Wärmeausgleich: Indem sie ihn im Wind flattern lassen, geben sie durch die dünne Haut Wärme ab und erzeugen dadurch kühlende Zugluft. Nicht jedes Tier hat solche speziellen Methoden entwickelt: "Wasserbüffel und Nashörner legen sich einfach irgendwann ins Wasser, wenn es ihnen zu warm wird", erklärt der Kurator mit österreichischem Akzent. Manchmal, denkt man sich da als Besucher, möchte man Wasserbüffel sein ...

Vermeintlich kühlendes Futter wie in Eis gefrorene Früchte, Gemüse oder Fisch sei für die Tiere nur auf den ersten Blick eine Abkühlung. "Das hilft nicht. In der freien Wildbahn ist ja auch niemand da, der ihnen eine geeiste Banane bringt", sagt Lipp. Vielmehr sollen solche Aktionen den Besucherinnen und Besuchern als Show und den Tieren als Beschäftigung dienen. Im Augsburger Zoo gebe es das allerdings nur sehr selten. Die Pflegerinnen und Pfleger setzen eher darauf, das normale Futter über das Gelände zu verteilen oder an schwer zugänglichen Stellen anzubringen, damit die Tiere sich anstrengen müssen, um es zu erreichen. "Da die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung die meiste Zeit mit Futtersuche und Kinderaufzucht beschäftigt sind, ist es wichtig, dass sie das auch im Zoo machen." Wichtig sei es, den Tieren dabei viel Abwechslung zu bieten, auch mit Spielzeug.

Nicht alle Tiere können sich selbst helfen. Eine Gattung muss schon im Frühjahr auf den Sommer vorbereitet werden: die Alpakas. Sie werden geschoren, damit sich die Hitze unter der dicken Wolle nicht stauen könne, sagt Lipp. Zusätzlich werden sie im Hochsommer einmal pro Tag abgeduscht - wenn sie das wollen. Denn wenn Tierpfleger Felix Riedel den Wasserschlauch aufdreht, spalten sich die Gemüter bei den Alpakas. Nicht jedes ist wasseraffin. Manche flüchten, sobald ihnen der Strahl zu nahe kommt, andere genießen die kalte Dusche. Ein heißer Sommer stelle für die Tiere aber insgesamt kein großes Problem dar, resümiert Lipp. Im Winter sehe das bei manchen Exemplaren schon ganz anders aus. Aber das ein anderes Mal.