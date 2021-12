Seniorin mit "verfluchtem Schmuck" übers Ohr gehauen

Zwei Frauen haben einer 75-Jährigen weiß gemacht, sie sei verflucht. Statt den Fluch von ihr zu nehmen, erleichterten sie die Seniorin um Geld und Schmuck.

Papier und Steine statt ihres vermeintlich "fluchbelasteten Schmucks" hat eine Seniorin im Hochfeld erhalten. Bereits am Mittwoch wurde die 75-Jährige auf der Straße von zwei Frauen angesprochen. Diese machten der Seniorin glaubhaft, sie sei mit einem Fluch belegt. Um diesem zu entkommen, solle die Seniorin Bargeld und Schmuck übergeben. Diese würden dann von den Frauen reingewaschen. Die Seniorin besorgte Bargeld sowie Goldschmuck und übergab alles den Frauen. Das Duo wickelte alles in ein Tuch, überreichten dieses an die Seniorin und wies die Frau an, das Tuch für mehrere Tage verschlossen aufzubewahren. Danach sei der Fluch verflogen und das Vermögen gereinigt.

Als die 75-Jährige wenige Tage später das Tuch öffnete, fand sie darin Papier und Steine. Die Frauen täuschten beim Zelebrieren der Reinigung offenbar die Seniorin und tauschten den Inhalt des Tuches aus.

Die Seniorin hat einen Vermögensschaden von ca. 8000 Euro zu beklagen. Die Polizei ermittelt nach dem Duo wegen Betrugs und appelliert an die Bevölkerung, bei derartigen Angeboten sofort die Polizei via Notruf 110 zu verständigen. (att)