Sieg beim Glühwein-Voting: Schänke Ebert bedankt sich mit Freigetränk

Die Glühweinschänke Ebert hat bei der Abstimmung der Augsburger Allgemeinen gewonnen. Chef Harald Ebert spendiert eine Freirunde.

Über 23.600 Menschen haben abgestimmt, nun steht der Sieger fest: Die Glühweinschänke Ebert bietet aus Sicht unserer Leserinnen und Leser die besten Heißgetränke auf dem Christkindlesmarkt. Chef Harald Ebert hat sich so über das Ergebnis gefreut, dass er am Freitag, 22. Dezember, eine besondere Aktion anbietet: "Wir würden uns gerne eine Stunde lang bei unseren Kunden mit einem Freigetränk ihrer Wahl für ihre Treue bedanken."

14 Bilder Sie haben abgestimmt: Hier gibt's den besten Glühwein in Augsburg Foto: Anna Kondratenko

Gratis-Glühwein: Glühweinschänke Ebert gibt Getränk aus

Wer mit den Stand-Mitarbeitern auf den Sieg anstoßen will, kann am Freitag, 22. Dezember, zwischen 16 und 17 Uhr am Stand vorbeischauen und sich ein Getränk auf Kosten des Hauses aussuchen. (AZ)