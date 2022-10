Integrationsbeirat: Singen und Tanzen für den Frieden zwischen den Völkern

Viele internationale Gruppen treffen sich beim Herbstfest des Integrationsbeirates. Der Ukraine-Krieg ist trotz des Wunsches zu feiern immer wieder Thema.

141 Nationen sind in der Friedensstadt Augsburg zuhause. Eine Gelegenheit, ihre Kultur einem breiteren Publikum zu präsentieren, bietet das Herbstfest des Integrationsbeirates der Stadt. In diesem Jahr nahmen 17 Gruppen und Vereine die Gelegenheit wahr, das Publikum mit Tanz und Gesang zu unterhalten. Eine Vielzahl von Ständen auf dem Rathausplatz informierten über Vereine und Initiativen, die sich mit den Themen von Zuwanderern und Flüchtlingen beschäftigen. Ein Thema beschäftigte dabei die meisten.

Auch in diesem Jahr beteiligten sich viele Vereine mit ihren Darbietungen. Es gab lateinamerikanische Lieder, Akkordeonmusik, und ukrainischen Gesang. Viele Kindergruppen hatten Darbietungen einstudiert, die sie stolz dem Publikum präsentierten. So gab es unter anderem eine Kinder-Tanzgruppe der kroatischen Gemeinde, kleine Baletttänzerinnen und klassischen Tanz. Zum Abschluss des Festes veranstaltete die Europa-Union eine Lichteraktion.

Zum Abschluss des Herbstfests auf dem Rathausplatz gab es eine Lichteraktion der Europa Union. Foto: Michael Hochgemuth

Während auf der Bühne die Akteure mit viel Einsatz ihre Darbietungen präsentierten, ließ sich am Rand der Veranstaltung das Thema Krieg und Vertreibung nicht völlig ausblenden. "Wir haben im Vorfeld diskutiert, ob wir auf irgendwelche Befindlichkeiten Rücksicht nehmen müssen", berichtet die Organisatorin des Herbstfestes, Marina Barach vom Kulturausschuss des Integrationsbeirates. Letztlich sei man sich aber einig gewesen, dass Politik und Zwist nichts auf einem Fest zu suchen haben, das sich um Kultur und gelebte Vielfalt dreht.

Gemeinsames Singen und Tanzen verbindet die Menschen

Dass Singen und Tanzen die Menschen verbindet, zeigte zu Beginn der Veranstaltung das Sing- und Tanzensemble "Kosaken Kraj". In der Gruppe engagieren sich seit 13 Jahren Menschen aus Russland, der Ukraine und anderen Ländern, um die Tradition des kosakischen Liedgutes zu pflegen. "Wir singen alle Lieder, aus Russland wie aus der Ukraine und bringen damit gute Energie zu den Menschen", betonte Chormitglied Lilia Perov. In ihrer Gruppe gebe es trotz des Krieges keine politischen Diskussionen - nur Musik. "Irgend jemand muss doch in der Mitte stehen und die Völker verbinden", ist sie überzeugt. Die Frauen in ihren roten Trachten und die Männer in engen Hosen mit den traditionellen Kossoworotka-Hemden sangen mal zu schnellen und treibenden, mal zu melancholischen getragenen Melodien und erfreuten das Publikum mit den Tänzen des einstigen Reitervolkes.

Das Herbstfest des Integrationsbeirates lockte viele Besucherinnen und Besucher auf den Rathausplatz. Foto: Michael Hochgemuth

In den vergangenen zwei Corona-Jahren, in denen persönliche Kontakte eingeschränkt waren, war auch die Arbeit des Integrationsbeirates schwierig, berichtet Marina Barach. Man habe sich regelmäßig virtuell getroffen und so die Arbeit so gut wie möglich fortgeführt. Trotzdem habe man auch in dieser Zeit die Herbstfeste veranstalten können, wenn auch in anderem Rahmen und mit professionellen Künstlern. Deshalb sei es umso erfreulicher, dass sich jetzt wieder alle Vereine beteiligen konnten. "Ich habe sie Vereine angerufen und viel Zustimmung bekommen."

Die deutsche Sprache ist die Grundlage für Integration

Einen Stand auf dem Rathausplatz teilten sich die türkischen Vereine "Frohsinn Bildungszentrum Augsburg, Rumi und die Initiative für Flüchtlinge Augsburg (IFFA). "Wir sind als Flüchtlinge nach Augsburg gekommen und wollen jetzt unseren Teil dazu beitragen, dass sich auch Flüchtlinge aus anderen Ländern hier gut integrieren können", sagte Mustafa Daghan vom IFFA. Der Türke, der als politischer Flüchtling nach Augsburg kam, möchte seine Erfahrungen jetzt auch mit Menschen aus anderen Kulturen teilen. "Am wichtigsten ist es, die Sprache zu erlernen - sie ist die Grundlage jeder Integration", ist seine Erfahrung. Er schätzt den Gedanken der Friedensstadt Augsburg. "Die Welt ist doch groß genug für alle, wir müssen nicht gegeneinander kämpfen", ist er überzeugt.