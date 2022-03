Augsburg

vor 16 Min.

Skandalheim Ebnerstraße: Scharfe Kritik an Referent Erben und Heimaufsicht

86 Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims Ebnerstraße wurden im Februar in andere Einrichtungen verlegt. In der Aufarbeitung wird das Vorgehen von Gesundheitsreferent und Heimaufsicht kritisiert.

Plus Die Stadt hätte im umstrittenen Pflegeheim früher auf Änderungen pochen müssen, kritisieren Augsburger Politiker. Der zuständige Referent verteidigt das Vorgehen.

Von Miriam Zissler

Die Zustände im Seniorenheim Ebnerstraße haben viele Fragen aufgeworfen, die nun auf verschiedenen Ebenen geklärt werden müssen. In der vergangenen Stadtratssitzung gab Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) einen mündlichen Bericht ab, bei der Aussprache wurde die Redezeit der Stadtratsmitglieder aber auf drei Minuten begrenzt. Aus Protest verzichtete Stadtrat Bruno Marcon (Augsburg in Bürgerhand) auf seinen Beitrag. Im Anschluss an die Sitzung sandte die Sozialfraktion einen Fragenkatalog mit 41 Fragen an das Gesundheitsreferat. Nun gibt es Antworten.

