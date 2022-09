So läuft es am Impfzentrum mit den angepassten Corona-Impfstoffen

In Augsburg gibt es seit einer Woche den angepassten Corona-Impfstoff. Bisher hat das keinen Ansturm ausgelöst.

Der große Ansturm ist bislang ausgeblieben. Seit einer Woche bietet die Stadt Augsburg inzwischen auch Corona-Impfungen mit den an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffen an. Engpässe oder lange Schlangen gibt es nach Angaben der Stadt aber deshalb nicht. Die Nachfrage sei wie zuletzt "ganz normal", sagt eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage. In der großen Halle des Augsburger Impfzentrums auf dem ehemaligen Fujitsu-Areal war es zuletzt eher leer. Verkleinert wurde das Impfzentrum bisher nicht – weil unklar ist, wie sich die Corona-Lage im Herbst und Winter weiterentwickelt. Sollten die Zahlen stark steigen, erwartet man bei der Stadt auch wieder einen größeren Ansturm auf den Impfstoff.

Corona-Impfung in Augsburg: Ohne Termin an der Hochschule, mit Termin im Impfzentrum

Der Omikron-Impfstoff wird seit voriger Woche schon in der Impfstelle an der Hochschule angeboten, seit dieser Woche nun laut Stadt auch im großen Impfzentrum. Die ständige Impfkommission empfiehlt die vierte Impfung gegen Corona – egal ob mit oder ohne Omikron-Impfstoff – derzeit regulär nur Personen ab 60 Jahren. Wer jünger ist und sich die Impfung trotzdem holen will, wird nach Angaben der Stadt aber in aller Regel nicht abgewiesen. Eine "Impf-Garantie" gibt es allerdings nicht. Letztlich entscheide vor jeder Impfung der zuständige Impfarzt, ob sie verabreicht werde oder nicht.

An der Hochschule (Gebäude B, Brunnenlechgäßchen 16) wird montags bis freitags von 8 bis 15.15 Uhr ohne Termin geimpft. Für das Impfzentrum muss man vorab einen Termin buchen – entweder online oder unter Telefon 0821/78986894. Die Omikron-Impfstoffe werden laut Stadt nur als Auffrischungsimpfung verabreicht. Erst- und Zweitimpfungen laufen weiter mit den bisherigen Impfstoffen.

