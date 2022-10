So reagiert die Messe Augsburg auf steigende Energiekosten

Besucher der Augsburger Messe müssen sich noch nicht wärmer anziehen. Wie man dort mit dem Thema Heizen umgehen will.

Steigende Energiekosten machen vielen Unternehmen zu schaffen. Bei der Messe Augsburg ist die finanzielle Situation noch beherrschbar. Ähnlich wie beim Kongress am Park müssen Veranstalter vorerst nicht mit Preiserhöhungen rechnen. Besucherinnen und Besucher von Messen und Konzerten benötigen zumindest bislang keine warme Kleidung. Sprecherin Daniela Fritzen: "Die Raumtemperatur ist abhängig von der Art der Veranstaltung." Bei Messen sei eine Temperatur von rund 18 Grad ausreichend und üblich. Bei Kongressen könne eine um ein, zwei Grad höhere Temperatur teilweise notwendig sein.

Bislang sei die Auswirkung der steigenden Energiekosten im erwartbaren Rahmen, heißt es. Die steigenden Preise würden sich jedoch in der Nebenkostenabrechnung widerspiegeln. Ob die Hallen außerhalb von Veranstaltungen beheizt werden, sei abhängig von der Außentemperatur. Daniela Fritzen sagt: "Liegt diese beim Gefrierpunkt, müssen die Hallen aus Frostschutzgründen beheizt werden, um Schäden an der Gebäudeinfrastruktur zu vermeiden."

Steigende Energiekosten: Messe reduziert Mindesttemperatur

Diese aus Sicherheitsaspekten nötige Mindesttemperatur beträgt in Abstimmung mit Fachleuten sechs Grad. Sie ist aufgrund der derzeitigen Entwicklungen von bislang acht Grad auf das noch vertretbare absolute Minimum reduziert worden. Bei der Frostschutzheizung der Hallen liegt die Grundtemperatur von sechs Grad in der Regel oben im Hallendach an. Auf dem Hallenboden sei die Temperatur etwas kühler.

Steigende Preise könnten sich jedoch auf die Veranstalter auswirken. Sprecherin Daniela Fritzen sagt: "Grundsätzlich trägt der Veranstalter die Energiekosten für seine Veranstaltung in unseren Messehallen." Man pflege mit den Kunden ein gutes Miteinander. Die Messe habe ein tragfähiges Konzept entwickelt, "das auch in der aktuellen Energiekrise Bestand haben wird", so Fritzen.

