Sonne, Regen, Party: So war das erste Plärrer-Wochenende in Augsburg

Der Auftakt von Schwabens größtem Volksfest ist ereignisreich. In den Bierzelten herrscht eine Riesenstimmung. Der Umzug am Samstag ist ein Besuchermagnet.

Volksfeste sind eine Freiluftveranstaltung. Das weiß man. In Augsburg hat man am Auftaktwochenende des Herbstplärrers erlebt, wie sich das Wetter auf ein Fest auswirkt. Es war nahezu alles geboten: Sonnenschein, dunkle Wolken, leichtes Tröpfeln und heftiger Platzregen. Die Schausteller sind mit dem Start zufrieden. "Man spürt weiterhin, mit welcher Freude die Menschen wieder auf ein Volksfest gehen", sagt Josef Diebold, Chef des schwäbischen Schaustellerverbands. Der Regen kann den Gästen in den beiden Festzelten jedenfalls nichts anhaben. Wie nicht anders zu erwarten, war die Stimmung am Wochenende hervorragend. Die Menschen feiern friedlich, wie die Polizei bestätigt. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Beamte der Plärrerwache hatten eher Arbeit wegen einzelner Fundsachen.

Wie sehr das Wetter ein Volksfest beeinflusst, zeigte sich speziell am Freitagabend und am Samstag. Der Fassanstich war kaum vorüber, da setzte der große Regen ein. Manche Volksfestbesucher verließen fast schon fluchtartig das Gelände. Vor dem Brillantfeuerwerk am späten Abend hörte der Regen aber auf. Die Gäste erlebten ein buntes Farbenspiel im Augsburger Nachthimmel.

49 Bilder Das war der erste Samstag auf dem Herbstplärrer

Am Samstag war lange Zeit fraglich, ob der für 12.30 Uhr angesetzte Umzug im Trockenen stattfinden werde. Die Wetterprognosen waren sich uneins. Als Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in getrennten Limousinen gegen 12 Uhr in Augsburg eintrafen, hellte sich der Himmel auf. Pünktlich zum Start des Umzugs schien die Sonne. Tausende Besucher verfolgten den Umzug unter dem weiß-blauen Himmel. Die 1800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden danach in den Zelten mit Essen und Getränken versorgt. Als Söder kurz nach halb drei das Festzelt verließ, schien noch immer die Sonne. Eine halbe Stunde später setzte ein gewaltiger Platzregen ein. Die Folge: Die breiten Wege auf dem Gelände waren wie leergefegt. Besucher suchten überall kurzzeitig Unterschlupfmöglichkeiten. Am Sonntag war das Wetter dann etwas weniger wechselhaft.

96 Bilder So spektakulär war der erste Tag auf dem Augsburger Herbstplärrer

Der Augsburger Herbstplärrer dauert bis Sonntag, 11. September. Mittwochs ist der Familien- und Kindertag. Freitags stehen gegen 22 Uhr Feuerwerke auf dem Programm.

