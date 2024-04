Raub beim Zoo: Junge Männer geraten aneinander

Wegen einer Jacke hat sich in der Nähe des Augsburger Zoos zwischen zwei Heranwachsenden ein Streit entwickelt. Er endete mit einem Raub.

Ein 22- und ein 24-Jähriger hatten am Sonntag ein Treffen am Zoo vereinbart. Dabei ging es um eine Jacke. Die Verabredung endete in einer Auseinandersetzung.

Nach Angaben der Polizei hatte der 22-Jährige vor mehreren Monaten dem 24-jährigen Mann eine Jacke verkauft. Am Sonntag forderte er weiteres Geld für das Kleidungsstück. Bei dem vereinbarten Treffen auf dem Brehmplatz kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern. Dabei entriss der Jüngere laut Polizei dem zwei Jahre Älteren dessen Handy. Bei der Flucht stürzte er allerdings und der 24-Jährige konnte sein eigenes Handy wiedererlangen. Der 22-Jährige flüchtete.

Polizeibeamte stoppten ihn wenig später. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes gegen den Mann. (ina)