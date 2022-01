Spontandemo zu Maskenpflicht in Schulen? Amtsleiter widerspricht Aufruf

Einem Online-Aufruf zufolge sollten sich Eltern in einer Augsburger Grundschule treffen, um dort mit Schulamtsleiter Wörle zu diskutieren. Der reagiert mit einer Klarstellung.

Das Schulamt hat mit einer Klarstellung auf einen Aufruf reagiert, der in den vergangenen Tagen in sozialen Netzwerken kursierte. Darin wurden Eltern dazu eingeladen, sich am kommenden Freitag ab 8.30 Uhr vor der Grundschule Augsburg-Kriegshaber zu treffen. Schulamtsleiter Markus Wörle habe sich "zu einem persönlichen Gespräch bereit erklärt (egal von welcher Schule bzw. Jahrgangsstufe), um über die Masken- und Testpflicht zu sprechen." Dies sei "eine der wenigen Möglichkeiten, wirklich was zu bewegen". Man brauche "viele Eltern", sonst werde man wieder einmal "als kleine Minderheit abgewunken". Der Aufruf richtete sich an Eltern aus Augsburg und der Region.

Aufruf an Eltern aus Augsburg und Region zu Treffen mit Schulamtsleiter

In einer Pressemitteilung vom Donnerstag erklärte das Schulamt nun, es handle sich dabei um ein "Missverständnis". Es finde "kein Treffen mit allen Eltern der Grundschule Augsburg-Kriegshaber oder anderer Schulen an diesem Freitag statt." Vielmehr sei ein Gespräch mit einzelnen Eltern einer Klasse, der Schulleitung und dem Staatlichen Schulamt geplant, "um spezielle interne Themen dieser Klasse zu besprechen. Die allgemeine Masken- und Testpflicht wird nicht Gegenstand des Gesprächs sein."

Kein Austausch zu Masken- und Testpflicht in Grundschule Kriegshaber

Die Meldung, Wörle stehe nicht zu einem groß angelegten Austausch mit Eltern bereit, machte auch in sozialen Netzwerken schnell die Runde. Dabei hieß es, der Schulamtsleiter fürchte, "dass zu dem Termin zu viele Eltern kommen könnten" und das Treffen "in einer Demo enden würde". Wörle weist das auf Anfrage zurück. Zu keinem Zeitpunkt habe zur Debatte gestanden, an diesem Freitag ein "breites öffentliches Gespräch zur Masken- und Testpflicht" zu führen. Durch die Klarstellung wolle man verhindern, dass Eltern mit falscher Erwartungshaltung kämen und anschließend enttäuscht nach Hause gingen. Gespräche wie das ursprünglich angedachte gebe es häufiger. (kmax)