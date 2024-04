St. Vinzenz-Hospiz in Augsburg schafft Raum zum Innehalten

Der Frühlingsempfang in St. Vinzenz-Hospiz in Augsburg der steht unter einem besonderen Aspekt.

Der St. Vinzenz-Hospiz Augsburg veranstaltete für ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter einen Frühjahrsempfang. Er stand im Zeichen von Anerkennung und Gemeinschaft. Höhepunkt waren Eröffnung und Segnung des neuen SeelenZeitRaums, einem einzigartigen spirituellen Ort. Künstler Martin Knöferl hat für Gäste, Angehörige und Mitarbeiter einen Raum geschaffen, um innezuhalten und zu reflektieren.

Domkapitular Armin Zürn, Vorsitzender des Vereins, erklärte die Bedeutung dieses neuen Raumes mit dem ungewöhnlichen Namen: „Hauptraum der Hospizarbeit ist das Vertrauen, das uns schwerstkranke Menschen anbieten. Mit ihrem Ja zu unserer Begleitung bringen sie ihre Lebenszeit in diesen Vertrauensraum. Und so bin ich überzeugt, dass auch der SeelenZeitRaum ein Raum sein wird, der mit Leben gefüllt wird.“

Künstler Martin Knöferl, der im Hospiz schon verschiedene Akzente gesetzt hat, sagte: "Die Gestaltung möchte erlebbar machen, wie der Tod in das neue Leben bricht.“ Zum Programm gehörten ferner die Premiere eines Drohnenfilms und die Würdigung von Jubilaren. Das Hospiz ist in der Zirbelstaße in Oberhausen.