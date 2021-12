Augsburg

Stadt Augsburg will Gögginger Straße sanieren

Plus Wegen Schlaglöchern besteht dort Gefahr für Verkehrsteilnehmer. Deshalb nimmt die Stadt viel Geld in die Hand.

Die Stadt will im kommenden Frühjahr die Gögginger Straße zwischen Imhofstraße und der Haltestelle Burgfrieden sanieren. Grund sind Schlaglöcher und Asphalthebungen an Fugen, die einen Schanzeneffekt haben. Auf Dauer, so das Tiefbauamt, sei die Verkehrssicherheit dort nicht mehr gewährleistet. Geplant ist, die Fahrbahn an zwei Wochenenden im Mai oder Juni zu sanieren. Es wird dann Sperrungen und Umleitungen geben. Die Kosten werden bei etwa 778.000 Euro liegen.

