Augsburg

vor 29 Min.

Stadtwerke erhöhen zum 1. Januar erneut die Strom- und Gaspreise

Plus Schon im Herbst gingen die Preise nach oben, jetzt legt der Versorger in dramatischem Ausmaß nach. Für Verbraucher könnte es am Ende aber nicht ganz so schlimm kommen.

Von Stefan Krog

Die Augsburger Stadtwerke werden zum 1. Januar erneut die Preise für Strom und Gas erhöhen, und zwar in einem zuletzt nicht bekannten Ausmaß. Beim Strom geht der Preis in der Grundversorgung abermals um 38 Prozent nach oben (zuletzt war in der Grundversorgung zum Oktober erhöht worden), beim Gas sind es sogar 57 Prozent (zuletzt war zum November erhöht worden). Über einen längeren Zeitraum betrachtet stellen sich die Entwicklungen noch dramatischer dar - gegenüber dem Juni 2021 läuft es beim Gas ab Januar 2023 auf eine Verdreifachung des Preises hinaus, beim Strom um eine Erhöhung um 60 Prozent.

