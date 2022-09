Augsburg

vor 33 Min.

Stadtwerke wollen Strom- und Gassperren bei säumigen Zahlern vermeiden

Plus Stadtwerke und Stadt Augsburg bereiten sich wegen der Energiepreise auf Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten vor. Eine generelle Stundung kommt aber nicht infrage.

Von Stefan Krog

Angesichts der explodierenden Energiepreise bereiten sich Stadt und Stadtwerke auf deutlich mehr Haushalte vor, die nicht mehr in der Lage sein werden, die Strom- und Gasrechnung zu bezahlen. Strom- und Gassperren wolle man nach Möglichkeit verhindern, kündigten Stadtwerke-Geschäftsführer Alfred Müllner und Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU) an. Eine generelle Stundung bei säumigen Zahlern, wie sie seitens der Sozialfraktion gefordert wurde, komme aber nicht infrage, so Müllner am Donnerstag im Stadtrat.

