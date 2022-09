Augsburg

18:00 Uhr

Steigende Preise: Sind die Augsburger beim Plärrerbesuch jetzt sparsamer?

Plus Vieles wird gerade teurer, da ist der Herbstplärrer keine Ausnahme. Sind Plärrer-Fans nun preisbewusster? Und wie ergeht es den Schaustellern? Ein Streifzug.

Von Anika Zidar

Eines vorneweg: Zum Sparen kommt man nicht auf den Augsburger Herbstplärrer. Viel zu groß sind die Verlockungen, zu stark die Anziehungskraft des bunten Treibens. An jeder Ecke blinkt und dreht und regt sich was, überall an den Fahrgeschäften knattert oder hupt es und in der Luft mischt sich der schwere, süße Duft nach gebrannten Mandeln mit dem durchdringenden Steckerlfisch-Geruch. Doch die Energiekrise, die das Leben gerade schlagartig teurer macht, wirkt sich auf Schwabens größtes Volksfest aus. Das bekommen Besucher zu spüren, vor allem aber Schaustellerinnen und Schausteller.

