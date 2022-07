Streit um Denkmalschutz: Die Stadt macht Sportkind ein letztes Angebot

Lieber Walter,

da muss ich doch sogar Dir, mal wieder recht geben, Respekt!

Ich habe den Müllhaufen noch nicht "persönlich in Augenschein" nehmen können, mir reichte da aber schon die Beschreibungen und die Bildl dazu!



Und genau solche Leute,

wollen in Wehringen verhindern, dass die aufstrebende Gemeinde mit ihrem "Super Bürgermeister" Manfred Nerlinger, dortauf dem mit Altlasten beladenen ehemaligen "Munitions-Fabrik-Gelände" wo schon bald nur noch alte morsche Tannen stehen (weil schon völlig ausgewachsen) ein Industriegebiet Ortsansässige Kleinbetriebe, oder aus der Umgebung, "Ortsnahe" Arbeitsplätze entstehen, weil ein (oder ein paar) so "grüne Kasperl" glauben, dass dieser Wald der Nachwelt erhalten bleiben soll, obwohl die Gemeinde Wehringen dazu eine mehr als ausreichende "gesunde" Mischwald-Kultur aufbaut, bzw. bereits angepflanzt hat.

"Baumbesetzungen" schweben diesen Damen und Herren vor, was sie mit einem über die Straßen hängenden Transparent schon angezeigt hatten (aber das hing nicht lange) aber da hat die zuständige Polizei Ihnen schon einen Riegel vorgeschoben und das Betreten dieses "nicht schützenwerten Waldes" verhindert.



Da nützen auch die Fahrrad-Protestfahrten nichts. Die können von mir aus in Augsburg herum kurven, aber bitte meine Ortschaft Wehringen, davon zu verschonen!



Oh liebe "unvernünftige Grüne" mir graut vor Euch.



Einen schönen Sonntag wünsche ich Euch allen

und gleich geht es zum 1. Sonntäglichen Saunagang in meine Keller-Sauna, solange es noch Strom gibt, denn wenn die AKW`s "dummerweise von diesen Heinis" abgeschaltet werden, ist das vielleicht auch nicht mehr möglich!

