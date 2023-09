Stromschläge bei Kletterei auf Zug: Zwei 21-Jährige schweben in Lebensgefahr

Zwei 21-Jährige schweben in Lebensgefahr. Beide kletterten am Augsburger Hauptbahnhof nachts auf einen Zug. Dann knallte es.

Ein lauter Knall war plötzlich in der Nacht auf Freitag am Augsburger Hauptbahnhof zu hören. Beamte der Bundespolizei, die am Bahnhof ihr Revier haben, suchten daraufhin das Bahngelände ab. Wie es im Polizeibericht heißt, fanden sie im Bereich der Gleise 1 und 2 zwei junge Männer, die am Boden lagen.

21-Jährige klettern in Augsburg auf einen Zug

Die 21-Jährigen hatten schwere Brandwunden. Der alarmierte Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Von dort wurden die Verletzten später mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken in Nord- und Südbayern verlegt. Laut Bundespolizei schweben sie in akuter Lebensgefahr. Wie es weiter heißt, waren die beiden am Hauptbahnhof auf einen Zug geklettert. Dabei seien sie der stromführenden Oberleitung zu nahe gekommen und haben Stromschläge erlitten.

Die Bundespolizei warnt regelmäßig davor, auf Züge zu klettern. Bei einer Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu der 15.000 Volt führenden Oberleitung könne es zu einem Spannungsübersprung kommen. Schwerste Verbrennung mit dauerhafter Entstellung der Verletzten sind die Folgen. Häufig ende solcher Leichtsinn auch tödlich. (ina)