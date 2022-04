Sturm fegt über Augsburg: Umgestürzter Baum und blockierte Straßenbahn

Polizei und Feuerwehr mussten wegen des Sturms zu mehreren Einsätzen ausrücken. Im Bärenkeller stürzte ein Baum auf eine Leitung. Einsatzkräfte wurden zu einer Tram gerufen.

Sturm Nasim ist im Lauf des Donnerstags auch über Augsburg hinweggefegt. Sowohl Polizei als auch Feuerwehr mussten mehrfach ausrücken. Auch noch am späteren Abend. Gegen 20.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Liebigstraße in die Innenstadt gerufen. Das Problem: Ein Werbeschild aus Metall war auf die Gleise der Straßenbahn geweht worden. Die nahende Straßenbahn überfuhr die Werbetafel, danach war die Tram nicht mehr fähig weiter zu fahren.

In Dunkelheit und Regen hoben die Feuerwehrleute gemeinsam mit Spezialisten der Verkehrsbetriebe die Straßenbahn mit speziellen Hebern an und sicherten sie dabei mit Spannschlössern. So konnten die Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Augsburg die Werbetafel aus dem Unterbodenbereich der Straßenbahn bergen. Die Unterseite der Bahn wurde kontrolliert, anschließend setzte sie ihre Fahrt fort. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen mit elf Einsatzkräften vor Ort.

Während es sich meist um kleinere Zwischenfälle handelte, stürzte am Nachmittag im Täfertinger Weg ein Baum auf eine Stromleitung. Die Feuerwehr rückte mit einem Kran an, auch Personal der Lechwerke war am Ort des Geschehens im Stadtteil Bärenkeller. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden.

Die Augsburger Berufsfeuerwehr musste im Täfertinger Weg einen Baum entfernen, der wegen des Sturms auf eine Leitung gefallen war. Foto: Silvio Wyszengrad

Baum stürzt auf Leitung im Bärenkeller: Feuerwehr rückt mit Kran an

Nach Angaben der Augsburger Berufsfeuerwehr richtete der Sturm im gesamten Stadtgebiet Schäden an. 45 Einsätze waren es bis circa 21 Uhr. Diese Zahl sei "schon hoch", man habe viel zu tun. Fast überall waren jeweils auch die Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz.

In einer Kleingartenanlage in Haunstetten blockierten Bäume die Einfahrt zu einer Kleingartenanlage. Zu einem kuriosen Zwischenfall kam es in der Söllereckstraße in Hochzoll: Dort blockierte eine riesige Hüpfburg den Zugang zu einem Haus. In derselben Straße fiel außerdem ein Baum auf eine Stromleitung.

Wegen des Sturms ist am Donnerstag im Täfertinger Weg ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt. Die Augsburger Berufsfeuerwehr musste ihn mit einem Kran entfernen. Foto: Silvio Wyszengrad

Am Gerstenacker, ebenfalls im Bärenkeller, drohte nach Angaben der Feuerwehr ein Dach abzuheben, während sich am frühen Abend in Lechhausen eine 30 Meter lange Plane verselbstständigte. In der Karolinenstraße fiel ein Bauzaun um, vielerorts flogen Dachziegel und unbefestigte Gegenstände durch die Gegend. Am Flughafen Augsburg wurden laut Feuerwehr am frühen Abend zwischenzeitlich Windböen bis zu 90 Stundenkilometern gemessen.

Stadt Augsburg schließt Botanischen Garten und Friedhöfe wegen Sturm

Wegen des Sturms hatte die Stadt bereits im Lauf des Vormittags sowohl den Botanischen Garten als auch die städtischen Friedhöfe geschlossen. Ersten Angaben zufolge sollte dies jedoch nur für den Donnerstag gelten. Man gehe davon aus, dass alle Einrichtungen am Freitag wieder planmäßig öffnen könnten. (mit ina)