Augsburg

vor 33 Min.

Surfen vs. lesen: Das sagt eine Augsburger Professorin zum Dilemma vieler Eltern

Plus Kinder verbringen heute mehr Zeit im Internet als mit Büchern. Das kennt eine Augsburger Literaturwissenschaftlerin aus ihrer Familie. Was sie rät.

Von Andrea Wenzel

Anna Kathrin Bleuler leitet an der Universität Augsburg den Lehrstuhl für Deutsche Literatur und Sprache des Mittelalters, ihr Partner ist Literaturwissenschaftler. Lesen spielt für beide eine wichtige Rolle - allerdings nicht für die gemeinsamen Kinder. "Bei ihnen stehen digitale Medien mit kurzen Inhalten über WhatsApp oder TikTok deutlich höher im Kurs, als das Lesen längerer Texte", erläutert Bleuler. Und das, obwohl man ihnen als Kleinkinder stets vorgelesen und sogar einen familieneigenen Bücherclub hatte. Dabei sei Lesen eine wichtige Kompetenz, um sich beispielsweise vertieft in Themen einzuarbeiten. Diese Entwicklung sei ein Dilemma für Eltern und eine große Herausforderung für Schulen.

52 Prozent der Kinder lesen mindestens ein- bis mehrmals in der Woche in einem Buch, knapp ein Drittel liest allerdings seltener als einmal pro Woche und 18 Prozent geben an, nie zu lesen. Das ergab die Studie "Kindheit. Internet. Medien (KIM)", die 2022 veröffentlicht wurde. Bei den Zwölf- bis 13-Jährigen sind dagegen fast drei Viertel täglich online. Durchschnittlich verbringen Kinder täglich 43 Minuten im Netz - am liebsten mit WhatsApp, YouTube oder TikTok.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen