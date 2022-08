Augsburg

Tausende Betroffene: Augsburg stellt sich auf "Long-" und "Post Covid" ein

Plus Bei vielen Corona-Infizierten kommt das Virus, um zu bleiben - in anderem Gewand, auch bei Kindern. Wie "Long Covid"-Betroffenen in Augsburg geholfen wird.

Von Max Kramer

Es begann an einem Freitag, und mit einem Gefühl: Irgendwas ist anders. Erst Fieber und Husten, dann Schnupfen, Bauchschmerzen, Erbrechen. Ein Test, ein Ergebnis: Corona-positiv. Claudia Stöhlers Zustand verschlechterte sich, sie entwickelte eine Lungenentzündung. Bis es besser wurde, dauerte es rund einen Monat. Dann, so sagte es eine Ärztin, sollte das Schlimmste überwunden sein. Heute weiß es Stöhler besser. Die Infektion im Frühjahr 2021 war erst der Anfang eines Leidenswegs, der bis heute andauert. Die Augsburgerin, bis dato topfit, war permanent erschöpft, hatte Atemprobleme, stand irgendwann vor ihrem Kühlschrank, ohne zu wissen, warum. Corona war gekommen, um zu bleiben - Diagnose: "Long Covid".

