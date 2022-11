Telekom baut die letzten Telefonzellen in Augsburg ab

Jahrzehntelang haben Telefonzellen das Bild der Stadt Augsburg mitgeprägt, nun sollen sie abgeschaltet werden. Wer möchte, kann eine kaufen.

Viele Menschen kennen sie nur noch als öffentliche Bücherschränke - man nimmt ein Buch raus und stellt ein neues Buch rein. Telefoniert wird in diesen Telefonzellen natürlich nicht mehr - aber auch kaum noch in denen, in denen man es noch könnte. Die eigentliche Funktion der Telefonzelle wird so selten wahrgenommen, dass die Telekom nun reagiert und die verbleibenden 12.000 öffentlichen Telefonzellen weit gehend abschaltet, auch in Augsburg.

Abbau der Telefonzellen in Augsburg spart Energie ein

Der Hauptgrund für den Abbau ist nach Aussagen der Telekom, dass die Telefonzellen nicht mehr wirtschaftlich sind. An über 30 Prozent der Standorte sei im vergangenen Jahr kein einziges Gespräch geführt worden. "Der Umsatz steht in keinem Verhältnis zu den Unterhaltskosten", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Dazu zählen auch Kosten für die Beseitigung von Schäden und Vandalismus. Ein weiterer Grund für den Abbau sind die Energiekosten. Nach Auskunft der Telekom würden dadurch jährlich bundesweit 15 Millionen Kilowattstunden eingespart. Das entspreche dem Stromverbrauch von mehreren tausend Wohnungen.

In Augsburg stehen nur noch wenige Telefonzellen, zum Beispiel in der Fuggerstraße oder am Königsplatz. Wann und wie genau sie abgeschaltet und abgebaut werden, ist zum jetzigen Stand ungewiss. Die Telekom hält nach eigener Aussage keine regionalen Daten für externe Kommunikation vor. Klar ist, dass am 21. November die Münzzahlung bundesweit deaktiviert werden soll. Voraussichtlich bis Ende Januar wird dann die Zahlungsfunktion mittels Telefonkarten eingestellt. Der anschließende Abbau der Telefonzellen soll bis Anfang 2025 abgeschlossen sein.

Wirtschaftsreferent zeigt Verständnis für Telekom-Entscheidung

Künftig sind die Menschen in Augsburg also vollkommen auf das Mobil- und Festnetztelefon angewiesen. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle hat nach eigener Auskunft zwar Verständnis für die Menschen, die bedauern, dass die Telefonzellen künftig kein Teil der Infrastruktur in Deutschland mehr sein werden. Er könne die Entscheidung der Telekom aber nachvollziehen. Er weist darauf hin, dass es sich bei den Telefonzellen um die öffentliche Telekommunikationsinfrastruktur des Bundes handelt. Somit sei es keine kommunale Pflichtaufgabe, die Telefonzellen zu übernehmen und zu betreiben.

Anstelle der Telefonzellen wird es in Augsburg an einigen der Standorte sogenannte "Small Cells" geben. Dabei handelt es sich um kleine Antennen, die der Verbesserung des öffentlichen Mobilfunks dienen. Sie werden schon seit mehreren Jahren eingesetzt, insbesondere an viel genutzten Orten wie Einkaufsmeilen und Bahnhöfen. Menschen, die daran interessiert sind, selber eine Telefonzelle zu besitzen, können sich per Email an info@telekom.de wenden. Gelbe Telefonzellen sind allerdings nicht mehr zu haben.