Trotz Personalmangel finden Menschen mit Behinderung nur schwer Arbeit

Plus Menschen mit Behinderung tun sich bei der Jobsuche weiter schwer. Viele Unternehmen schrecken vor einer Beschäftigung zurück, auch in Augsburg. Doch es gibt Lichtblicke.

Jeffrey Hofstetter ist 34 Jahre alt und gelernter Verwaltungsfachangestellter. Seit März arbeitet er im zentralen Telefonservice der Stadt Augsburg. Er ist blind und hat sich nach seiner überbetrieblichen Ausbildung mehr als fünf Jahre lang erfolglos um Arbeit beworben. Immer wieder habe er zu spüren bekommen, dass eine Absage mehr mit seiner Behinderung als seiner Qualifikation zu tun hatte, erzählt er.

Zahlen der Arbeitsagentur zeigen, dass im Schnitt weniger als die Hälfte der Betriebe in Augsburg die gesetzliche Beschäftigungspflicht von Menschen mit Behinderung erfüllen. Zwar habe sich in den letzten Jahren der Arbeitsmarkt für diese Menschen durch die Inklusion positiver entwickelt, sagt die Vorsitzende des Behindertenbeirats der Stadt Augsburg, Claudia Nickl. Doch nach wie vor sei es für Menschen mit Behinderung schwierig, einen Arbeitsplatz zu finden.