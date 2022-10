Augsburg

vor 46 Min.

Was Experten zu den Baumstürzen in Augsburg sagen

Umstürzende Bäume, zuletzt die Kastanie gegenüber dem Fünffingerlesturm in Augsburg, sorgen für öffentliche Diskussionen.

Plus Beim Thema Bäume und Sicherheit sieht ein Sachverständiger in Augsburg Defizite vor allem bei der Kommunikation. Wie geht man in München damit um?

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Vier umgefallene Bäume an zwei Augsburger Stadtgräben sorgen für Verunsicherung. Manche Augsburger haben inzwischen Angst vor einem Spaziergang im Bereich der historischen Wallanlagen. Andere befürchten, die Stadt könnte nach dieser Serie künftig mehr alte Bäume vorsorglich fällen. Die öffentliche Diskussion läuft. Was sagen Experten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen