Unbekannter beschädigt mit dem Auto eine Gartenmauer

Vorfall ereignet sich im Bärenkeller. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwischen 7 und 10.30 Uhr eine Gartenmauer in der Schloßgartenstraße im Bärenkeller. Die Beschädigung entstand offenbar durch einen Verkehrsunfall, so die Polizei. Sie ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gesucht. (möh)