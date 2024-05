Unbekannter gibt nachts mehrere Schüsse ab

Polizei findet Schreckschusshülsen in der Wellenburger Straße in Göggingen. Den Schützen sucht sie.

Am Montag gegen 3.30 Uhr meldete ein Anwohner mehrere Schussabgaben durch bislang unbekannte Täter in der Wellenburger Straße in Göggingen. Die eingesetzten Beamten stellten Schreckschusshülsen im Nahbereich fest. Die Polizei ermittelt nun nach dem Waffengesetz. Zeugen werden gesucht. (möh)