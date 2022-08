Augsburg

vor 31 Min.

Unfall-Gefahr: Die Stadt verschärft Kontrollen von Radfahrern am Judenberg

Ob rauf oder runter: Trotz Verbots steigen viele Radfahrerinnen und Radfahrer am Judenberg in der Augsburger Innenstadt nicht vom Sattel.

Plus Eng, kurvig, steil: Der Judenberg wird zur Gefahrenstelle, wenn Radler rasen. Beschwerden häufen sich. Die Stadt Augsburg hat auch eine andere Stelle im Visier.

Von Max Kramer

Wer den Judenberg rauf- oder runtergeht, der ist meist in guter Gesellschaft. Er oder sie passiert etliche Menschen, die sich ihren Weg zwischen Altstadt und Maximilianstraße bahnen, manchmal vorbei an unten geparkten Fahrzeugen. Dritte Verkehrsteilnehmer sind Fahrradfahrerinnen und -fahrer. Die meisten schieben, manche jedoch nicht. Weshalb seit Kurzem eine vierte Klientel am Judenberg zu sehen ist: Personal des Ordnungsamts der Stadt Augsburg. Es kontrolliert derzeit Personen, die den Berg entlang radeln - und so alle anderen möglicherweise in Gefahr bringen. Entsprechende Beschwerden haben sich zuletzt wieder gehäuft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen