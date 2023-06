Ungewöhnliche Rotlichtsünder: Feuerwehr fängt Bienenschwarm

Die Berufsfeuerwehr fängt einen Bienenschwarm in der Augsburger Innenstadt. Normalerweise ist sie für Insekten aber gar nicht zuständig.

Sie wollten wohl sprichwörtlich einen Ausflug in die Augsburger Innenstadt machen: Ein Schwarm Bienen landete am Freitagmittag auf einer Ampel an der Kreuzung Karlstraße/Karolinenstraße und sorgte dort kurzzeitig für Aufregung. Die Polizei rief die Feuerwehr - wohl, weil sie diese Art von Rotlichtsündern nicht aufhalten konnte, mutmaßt Feuerwehr-Sprecher Anselm Brieger augenzwinkernd.

Die Mitglieder der Berufsfeuerwehr rückten mit Imkeranzug und Bienenkasten an und versuchten, die Königin samt ihres Volks in Sicherheit zu bringen. Der Bereich rund um die Ampel wurde dafür abgesperrt. In der Regel folgt der Schwarm seiner Königin, sobald diese sich im Kasten befindet. Am Ende einer solchen Rettungsaktion wird der Kasten mit dem Volk dann an einen Imker übergeben.

Feuerwehr fängt Bienen in Augsburger Innenstadt

Die Berufsfeuerwehr nimmt den Einsatz zum Anlass, den Augsburgerinnen und Augsburgern gleich noch nützliche Tipps zum Umgang mit Bienen, Wespen und Hornissen zu geben. Denn: Die Feuerwehr werde nur in den allerwenigsten Fällen tätig. Wer einen Bienenschwarm oder ein Wespennest entdeckt, kann sich zwar bei der Integrierten Leitstelle unter der 0821/324–37610 melden. Sie werden von dort aber meist an Kammerjäger oder Imker weiterverwiesen. Grund dafür ist, dass die kommunalen Einsatzkräfte nicht in den Wettbewerb der Schädlingsbekämpfer eingreifen dürfen. Die Feuerwehr wird nur in Ausnahmen tätig, dazu gehören beispielsweise städtische Gebäude, Kindergärten, Schulen - oder eben Ampeln.

Ein Schwarm Bienen hatte sich am Freitag an einer roten Ampel in der Augsburger Innenstadt niedergelassen. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Wer ein Insektenproblem selbst lösen möchte, muss vorsichtig sein: Bienen und Hornissen sind durch ein bundesweites Naturschutzgesetz geschützt. Wer sie fängt, verletzt oder ihre Nester zerstört, muss laut Feuerwehr mit Geldbußen rechnen. Spätestens zu Beginn der Frostperiode erledige sich das Problem ohnehin von selbst: Die Nester sind einjährig, die Königinnen überwintern einzeln und bauen im Sommer ein neues Nest.

Die Bienenkästen der Berufsfeuerwehr hingen laut Brieger übrigens schon an vielen Stellen, an einer Ampel aber noch nie. Am Ende dieses ungewöhnlichen Freitagseinsatzes hieß es: Grünes Licht für die Bienen und freie Sicht auf die rote Ampel. (AZ, nip)

Lesen Sie dazu auch