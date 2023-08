Die letzten Open Airs des Sommers: Das bietet das Wochenende in Augsburg

Nicht nur Musik, auch ein Kaffeekränzchen im Protestantischen Friedhof und andere Veranstaltungen warten auf Besucher. Was dieses Wochenende in Augsburg bietet.

Donnerstag, Freitag und eventuell Samstag „sollen“ Tage ohne Regen mit hohen Temperaturen werden. Wie gesagt: eventuell. Inzwischen ist man, was den Hochsommer angeht, ja sehr bescheiden geworden. Was Frau und Mann immer dabei haben muss, sind Regenschirm, wasserdichte Schuhe, Wetterjacke und auch die Sonnenbrille. Denn man weiß ja nie. Doch man darf sich das Leben nicht von Petrus vermiesen lassen. Hier viele Tipps für draußen und drinnen für das Wochenende vom 11. bis 13 August in Augsburg.

Das ist an Konzerten und in den Augsburger Clubs geboten

Gaswerk: Die SummerStage am Gaswerk in Oberhausen geht in die Endrunde. Heute, Donnerstagabend, ab 19.30 Uhr mit „Wanda“, am Freitag entert ab 19 Uhr „ Cro “ die Bretter (bereits ausverkauft). Die Partyreihe „Die 90er Live“ mit Blümchen und Culture Beat steigt ab 16 Uhr am Samstag und das Finale am Sonntag mit Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly mit Einlass ab 17.30 Uhr. Alle Infos und Tickets unter summerstage-augsburg.de

Diese Kultur-Termine stehen in Augsburg an

Martinipark: Das internationale äußerst amüsante Improtheaterfestival steigt ab Donnerstag (20.30 Uhr) im Martinipark. Bis zum Samstag geben Schauspieler und Musiker eine Kostprobe ihres Könnens. Das Publikum ist dabei Regisseur. Und eine gute Nachricht: Bei schlechtem Wetter spielt man im Theater. Informationen und Karten unter sensemble.de

Das ist am Wochenende in Augsburg sonst noch geboten

Planetarium: Es sind Ferien und das Wetter so lala. Auf ins Planetarium an der Ludwigstraße . Am Freitag steht um 15 Uhr „Jemand frisst die Sonne auf“ im Programm, am Samstag um 18 Uhr reist man „Jenseits der Milchstraße“ und am Sonntag gibt es um 19.30 Uhr „Darwins Orchideen und das Wunder der Evolution“. Das gesamte Programm unter www.s-planetarium.de

bietet am Montag, 22 Uhr, in der Stettenstraße die „Panzerschau“ mit Punk und Rock’Roll. Und im Protestantischen Friedhof , Haunstetter Straße, lädt das mobile Café Plaudertäschchen am Sonntag, von 15 bis 17 Uhr, zu Kaffee und Kuchen in einer „Oase zum Aufatmen“ ein.

