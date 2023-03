Verdi-Streik: Am Freitag fahren Bus und Straßenbahnen nicht

Der Augsburger Nahverkehr wird bestreikt. Möglicherweise gehen ein paar versprengte Fahrzeuge auf die Strecke, die Stadtwerke raten aber zur Suche nach Alternativen.

Berufstätige sowie Schüler und Schülerinnen werden sich am Freitag eine Alternative zu Bus und Straßenbahn suchen müssen: Wie berichtet, hat die Gewerkschaft Verdi das Personal aus Fahrbetrieb, Werkstätten und Verkehrslenkung ganztägig zum Warnstreik aufgerufen. Da unklar ist, wie viele Beschäftigte dem Streikaufruf folgen (nicht alle Beschäftigten sind Gewerkschaftsmitglieder), gehen die Stadtwerke mindestens von deutlichen Einschränkungen aus.

Streik in Augsburg: Einschränkungen bei Bus und Tram am Freitag

Beim letzten vergleichbaren Ausstand 2020 fuhren zwar vereinzelt Fahrzeuge, allerdings jenseits eines geordneten Plans und nur sehr sporadisch. Vor diesem Hintergrund raten die Stadtwerke, sich gleich nach einer sicheren Alternative umzusehen. Neben AVV-Regional-Bussen und dem innerstädtischen Zugverkehr seien auch die 500 Stadtwerke-Leihräder eine Alternative. Abonnenten dürfen diese Räder gratis für jeweils eine halbe Stunde auch mehrmals am Tag nutzen. Viele Pendler dürften aber aufs eigene Rad umsteigen oder das Auto nehmen. Die Stadt wies am Donnerstag darauf hin, dass der Nahverkehrsstreik dafür sorgen könnte, dass Kita-Personal nicht oder zu spät in die Arbeit kommt. Eltern sollten sich über Alternativen Gedanken machen.

Verdi fordert in der Tarifrunde 10,5 Prozent mehr für die Beschäftigten. Ende März sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. Zum Streiktag am Freitag suchen Verdi und die Fridays-for-Future-Bewegung, die an diesem Tag auch in Augsburg mit einer Demo ab 16 Uhr am Rathausplatz für mehr Klimaschutz aufruft, bundesweit den Schulterschluss. Die Forderung: Der Nahverkehr müsse strukturell besser aufgestellt werden, damit die Verkehrswende gelingen kann. (skro)