Augsburg

Vereine können Schulsporthallen jetzt auch an Wochenenden nutzen

Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen ihre Mitgliedschaft in einem Verein gekündigt. Durch attraktive Zeiten am Wochenende wollen Vereine ihr Angebot verbessern.

Plus Die Sporthallen der Schulen Firnhaberau und Centerville-Süd können jetzt auch am Wochenende genutzt werden. So wollen Vereine den Mitgliederschwund bekämpfen.

Nach einem einstimmigen Beschluss im Bildungsausschuss können künftig die Schulturnhallen der Grund- und Mittelschulen Firnhaberau und Centerville-Süd in Kriegshaber am Wochenende für Vereine geöffnet werden. Viele Vereine hatten die Stadt um erweiterte Hallenöffnungszeiten gebeten. Seit der Corona-Pandemie haben sie mit Mitgliederschwund zu kämpfen oder müssen aufgrund der angespannten Hallensituation in Augsburg auf Zeiten verzichten. So kann das Angebot im Rahmen eines Pilotprojekts ausgebaut werden. Es sei nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, betont der Turngau Augsburg des Bayerischen Turnverbands.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

