Augsburg verkauft alte Trams nach Zagreb

Die erste GT6-Straßenbahn ist auf dem Weg in die kroatische Hauptstadt. Die neuen größeren Tramlink-Straßenbahnen rollen derweil an.

Die Stadtwerke haben damit begonnen, die fast 30 Jahre alten GT6-Straßenbahnen (aktuell vor allem noch auf der Linie 6 im Einsatz) aus dem Verkehr zu ziehen. Die elf Züge werden nun nach und nach durch die größeren Tramlink-Straßenbahnen ersetzt. Nachdem die erste neue Straßenbahn im August in Augsburg angeliefert wurde und hier in die Erprobung gegangen ist, haben die Stadtwerke in der Nacht auf Donnerstag den ersten Zug nach Zagreb verfrachtet. In der kroatischen Hauptstadt sollen die Augsburger Straßenbahnen noch einige Jahre Dienst tun.

GT6-Straßenbahnen waren 1996 in Augsburg erste Niederflurbahnen

Die GT6 waren 1996, als sie in Augsburg eingeführt wurden, eine der ersten Niederflurbahnen und damit barrierefrei. Wegen des geringen Sitzplatzangebots, der wenigen Türen und den sehr geringen Flächen für Rollatoren und Kinderwagen entsprechen sie aber nicht mehr den heutigen Anforderungen. Zudem sind sie für den Betrieb im Bahnhofstunnel, der ab 2025 für Trams geöffnet werden soll, nicht mehr nachrüstbar. Alle elf GT6-Straßenbahnen werden vor ihrer Abreise aus Augsburg bereits außen im Blau der Zagreber Verkehrsbetriebe lackiert und auf Tiefladern nachts nach Zagreb gebracht.

Die 15 neuen Tramlink-Bahnen, die nun nach und nach aus dem Werk im spanischen Valencia geliefert werden, sollen ab kommendem Jahr in Betrieb gehen. Mit 42 Metern sind sie 15 Meter länger und bieten mit 230 Plätzen 65 Fahrgästen mehr Platz als die GT6-Straßenbahnen. (skro)